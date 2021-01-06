شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس يعودان لتصوير Don't Look Up.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنان ليوناردو دى كابريو مرة أخرى إلى تصوير فيلمه الجديد مع جينيفر لورانس Don't Look Up، وذلك بعدما حصلا على أجازة بسبب احتفالات العام الجديد خلال الأيام الماضية، قبل عودتهما مرة أخرى وفقاً لموقع hollywoodlife حيث أكد خلال تقرير أن ابطال الفيلم عادوا لتصوير مشاهدهم داخل ولاية بوسطن.





ليوناردو22

حيث تم رصد ليوناردو باللوك الجديد له خلال الفيلم الذى يلعب فيه دور عالم فلك، في حين حرصت جينيفر لورانس على أن تلتزم باجراءات الحجر الصحى بواسطة الفيس شيلد.



ليوناردو

وكان ليوناردو دى كابريو حرص على الاحتفاء بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على علاقته مع صديقته كاميلا مورنو، حينما غادر موقع تصوير فيلمه الجديد نهاية العام الماضى وسافر إلى لوس أنجلوس للاحتفال مع كاميلا بتلك المناسبة.

على صعيد آخر يحاول النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس، مسابقة الزمن أثناء تصوير فيلمهما Don't Look Up، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، وقد ظهر الثنائى معاً فى صور لهما من كواليس الفيلم عبر تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أثناء تواجدهما على متن حاملة طائرات، وذلك خلال استعدادهما لتصوير مشهد على سفينة حربية بحرية ضخمة.



جينيفر لورانس

وشهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديد كبير من جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث كشف موقع بيبول خلال تقرير أخير عن عدة صور جديدة من كواليس الفيلم.