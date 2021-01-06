شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينتهى من كتابه "استديو الممثلين" عن صناعة السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسام داغر عن انتهائه من كتابه "استديو الممثلين" بعد إعداد وكتابة فيه 3 سنوات، والذى يتحدث عن صناعة السينما وعالم الممثلين ومدارس التمثيل، حيث اعتبر "داغر" الكتاب حلما انتظره كثيراً، وساعده على الانتهاء منه فترة الحظر العام الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا التى أعطته الوقت لإنهاء كتابته.

وكتب داغر على حسابه بموقع فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين حلم انتظرته سنين طويلة انهيت كتابي (استوديو الممثلين) وبسبب فترة حظر التجوال العام الماضي لتفشي مرض فيروس كورونا الخطر الذى هدد العالم بأسره، ولكنه أعطانى الوقت الكافى لإنهاء كتابى الذى أكتبه وأعده منذ 3 سنوات.. وأتاحت ليا الفرصة لتقديم ولو القليل في صناعة السينما وعالم الممثلين ومدارس التمثيل".



حسام داغر

وفى سياق آخر يشارك حسام داغر في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع الفنانين هشام ماجد وشيكو، حيث يقدم شخصية جديدة على الأحداث لم تكن متواجدة فى الجزء الأول، ويشارك فى بطولته مى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى، وأوتاكا وإخراج معتز التونى.



حسام داغر مع كتابه

كما يواصل حسام داغر عرض مسرحية "صباحية مباركة" بمشاركة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وديكور دكتور محمود سامى، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجى، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.











