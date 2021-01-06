شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يواصل طرح أغانى ألبومه الأخير "مولود سنة 80" ويروج لأغنية مش مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه المطرب حمزة نمرة كلما طرح أغنية جديدة من أغانى ألبومه خلال الفترة الأخيرة، ومؤخرا روج من خلال حسابه على موقع إنستجرام لأغنية جديدة من أغانى الألبوم وهى "مش مهم"، وكتب: "أغنية مش مهم تانى أغانى المشروع الشعبى فى الألبوم.. اسمعوها على يوتيوب وإن شاء الله تعجبكم".



حمزة نمرة على انستجرام

وكان حمزة نمرة طرح أولى أغانى ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، نهاية العام الماضى، والتى تحمل نفس اسم الألبوم، وهى من كلمات حازم ويفى، وألحان حمزة نمرة، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهى مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحا، فاضى شوية، مش مهم، يابا، أحكيلك خوفى، معلش، القصة واللى كان، غنوة ليك من قلبى، فيه ناس.

وأعلن حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرحه أغانى الألبوم بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من 15 ديسمبر إلى 24 فبراير من العام الجديد قائلا: "الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله معانا مع أول أغنية من أغانى ألبوم مولود سنة 80.. وكل يوم أربعاء في نفس المعاد هيكون معادنا مع أغنيتين جداد من الألبوم. وتعبنا كتير على الألبوم ده وإن شاء الله كل أغنية فيه تعجبكم وتكون على قدر توقعاتكم".

يعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص"، وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وشارك حمزة نمرة مؤخرًا في مهرجان إفران الموسيقى الدولى بالمغرب، ممثلا عن الوسط الموسيقى المصرى، وانضم بذلك لنخبة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين فى النسخة الرابعة من المهرجان منهم العراقى ماجد المهندس والمغربية دنيا بطمة والمغربى حاتم عمورة، والمغربى زهير بهاوى.