كورونا يحدد مصير مهرجان كان السينمائي.. قد يقام في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باتت تتحكم بمصير مهرجان كان السينمائي، لا سيما على صعيد الموعد المنتظر.

وأعلن منظمو المهرجان أن الحدث البارز الذي يقام في العادة سنويا في أيار/مايو، "سيُنظّم في 2021" مع إمكان إرجائه إلى حزيران/يونيو أو تموز/يوليو إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.



وأوضحت ناطقة باسم الملتقى السينمائي العالمي البارز الذي غاب العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، أن المنظمين يحتاجون إلى بعض الوقت "لتقويم الوضع في مطلع العام".

وحتى اللحظة، لا يزال المهرجان مبرمجا في الفترة بين 11 و22 أيار/مايو. لكن "يجري حاليا البحث في مروحة زمنية محتملة بين نهاية حزيران/يونيو ونهاية تموز/يوليو" تبعا لتطورات الوضع الوبائي.

وأطاحت الجائحة بدورة 2020 من مهرجان كان، فيما نُظمت مهرجانات منافسة مثل برلين أو البندقية الذي أقيم في أيلول/سبتمبر الفائت مع اعتماد تدابير صحية صارمة.

وفي 2021، سيقام أول مهرجان سينمائي دولي كبير في برلين لكن بنسخة غير كلاسيكية في آذار/مارس ستُنظم عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19، على أن تقام عروض مفتوحة للجمهور في حزيران/يونيو.