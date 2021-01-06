فن ومشاهير

كورونا يحدد مصير مهرجان كان السينمائي.. قد يقام في الصيف

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن جائحة فيروس المستجد (كوفيد-19) باتت تتحكم بمصير مهرجان كان السينمائي، لا سيما على صعيد الموعد المنتظر.

وأعلن منظمو المهرجان أن الحدث البارز الذي يقام في العادة سنويا في أيار/مايو، "سيُنظّم في 2021" مع إمكان إرجائه إلى حزيران/يونيو أو تموز/يوليو إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك. 

وأوضحت ناطقة باسم الملتقى السينمائي العالمي البارز الذي غاب العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، أن المنظمين يحتاجون إلى بعض الوقت "لتقويم الوضع في مطلع العام". 

وحتى اللحظة، لا يزال المهرجان مبرمجا في الفترة بين 11 و22 أيار/مايو. لكن "يجري حاليا البحث في مروحة زمنية محتملة بين نهاية حزيران/يونيو ونهاية تموز/يوليو" تبعا لتطورات الوضع الوبائي. 

وأطاحت الجائحة بدورة 2020 من مهرجان كان، فيما نُظمت مهرجانات منافسة مثل برلين أو البندقية الذي أقيم في أيلول/سبتمبر الفائت مع اعتماد تدابير صحية صارمة. 

وفي 2021، سيقام أول مهرجان سينمائي دولي كبير في برلين لكن بنسخة غير كلاسيكية في آذار/مارس ستُنظم عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19، على أن تقام عروض مفتوحة للجمهور في حزيران/يونيو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا