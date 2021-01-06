مهرجان كان السينمائي قد يقام في الصيف تبعا لتطورات الوضع الوبائي

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باريس : أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي أن الحدث البارز الذي يقام في العادة سنويا في مايو، "سيُنظّم في 2021" مع إمكان إرجائه إلى يونيو أو يوليو إذا اقتضت الظروف الصحية ذلك.

وأوضحت ناطقة باسم الملتقى السينمائي العالمي البارز الذي غاب العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، أن المنظمين يحتاجون إلى بعض الوقت "لتقويم الوضع في مطلع العام".

وحتى اللحظة، لا يزال المهرجان مبرمجا في الفترة بين 11 و22 مايو. لكن "يجري حاليا البحث في مروحة زمنية محتملة بين نهاية يونيو ونهاية يوليو" تبعا لتطورات الوضع الوبائي.

وأطاحت الجائحة بدورة 2020 من مهرجان كان، فيما نُظمت مهرجانات منافسة مثل برلين أو البندقية الذي أقيم في سبتمبر الفائت مع اعتماد تدابير صحية صارمة.

وفي 2021، سيقام أول مهرجان سينمائي دولي كبير في برلين لكن بنسخة غير كلاسيكية في مارس ستُنظم عبر الإنترنت بسبب وباء كوفيد-19، على أن تقام عروض مفتوحة للجمهور في يونيو.