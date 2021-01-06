شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يهنئ جمهوره بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم هانى رمزى، على تهنئة الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، الذى يوافق غدا الخميس، وعلق قائلا على "إنستجرام" "عيد ميلاد مجيد وكل سنة وأنتم طيبين".

وأكد النجم هانى رمزى فى ندوة ”الخليج 365” مؤخرا أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمى الأخير "قسطى بيوجعنى" وشارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".

وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل هانى رمزى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا موسعا، حول أعماله الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا، وتحدث عن فيلمه الجديد الذى لم يحسم اسما له حتى الآن وعن غيابه عن الدراما وتقديمه عددا من برامج المقالب الناجحة مؤخرا.