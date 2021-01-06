شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا رد عزيز الشافعى على رامى صبرى بعد إعلانه عدم التعاون معه مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الشاعر والملحن عزيز الشافعى على كلام المطرب رامى صبرى بعدم التعامل معه قائلا على صفحته الفيس بوك : "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز" .

وأضاف:"رغم إن كلامه كله مالوش أي اساس من الصحة، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي اللي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية شكرا، اما بخصوص زي مانتي ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه وشكرا لحد كدة" .





وكان قد أعلن المطرب رامى صبرى عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى .

وحقق كل من رامى صبرى وعزيز الشافعى نجاحات سابقة في اكثر من اغنية منها "حياتى مش تمام"، وأغنية "أهد الدنيا" .