شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نهى العمروسى بعد إخلاء سبيل ابنتها فى قضية "فيرمونت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة نهى العمروسى على قرار النيابة العامة، إخلاء سبيل ابنتها المبحوسة على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى على فيسبوك: "الحمدلله العدل الحق.. والشكر من بعده للنيابة العامة المصرية والتي كنت انا وبنتي على ثقة تامة من عدلها ورحمتها وهم من ثال فيهم الله المنصف (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون)".



نهى العمروسي عبر فيسبوك

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة فيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها ومنها سؤال المجنى عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين فى الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم والتى أمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاثة مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية فى 28 يوليو الماضى، ثم الثالثة فى 29 يوليو الماضى.

يذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت فى تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.