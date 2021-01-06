شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب مهنئا بعيد الميلاد: "كل عام والاخوة الأقباط بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الهضبة عمرو دياب على تهنئة متابعيه وكافة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وكتب : " كل عام والأخوة الأقباط بخير، عيد ميلاد مجيد".



عمرو دياب على فيس بوك

من ناحية أخرى اختار النجم عمرو دياب قضاء إجازته الأخيرة بمناسبة احتفالات العام الجديد فى دبي بالإمارات العربية، بصحبة عدد من أصدقائه، منهم عمرو منسى، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، كما تقابل الهضبة فى دبى مع النجم اللبنانى راغب علامة، ونشر كل منهما صورة جمعتهما عكست المحبة والصداقة بينهما، حيث نشر الهضبة عبر حسابه على انستجرام الصورة معلقا: "دائماً ما أكون سعيدًا حينما أقابلك"، وفور نشر الهضبة للصورة انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن وصفوا اجتماعهما بأنه أشبه بلقاء السحاب بسبب الجماهيرية الكبيرة للثنائى فى عالم الغناء.

وفى ليلة رأس السنة شارك الهضبة جمهوره صورا وفيديوهات توثق احتفاله بالعام الجديد في دبي، كما حرص على تهنئة جمهوره بالسنة الجديدة قائلاً: "عام جديد سعيد من مكان خاص جدًا " دبي"، وداعًا لعام 2020 وحظًا سعيدًا للجميع في 2021".

على جانب أخر تقضى الفنانة دينا الشربيني أجازتها فى دبي أيضا، وسط تكنهات وتوقعات من جمهورهما بأن احتفال النجمين في الإمارات العربية المتحدة لم يكن مجرد صدفة، حيث تمنى لهما الجمهور حظًا سعيدًا وعودة علاقتهما مجددًا في العام الجديد.