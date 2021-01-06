شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى وصلاح عبد الله وسيمون يهنئون الجمهور بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد الميلاد المجيد، مهنئين جمهورهم بهذه المناسبة عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا، حيث كتبت الفنانة هالة صدقي عبر انستجرام قائلة :"كل سنة والبشرية بخير وسلام وحب وعطاء".



هالة صدقي عبر انستجرام

فيما غرد الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر قائلا :"كل سنة وكل المصريين الطيبين المخلصين مسلمين ومسيحيين طيبين قوي ومخلصين قوي.. عيد الميلاد المجيد"، بينما كتبت الفنانة سيمون عبر تويتر أيضا :"عيد ميلاد مجيد كل سنة وكلنا في بلدنا طيبين ويفرح القلوب بالصحة ....وزوال الغُمة يارب".



صلاح عبدالله عبر تويتر

وتحتفل اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بليلة عيد الميلاد المجيد، في ظل انتشار فيروس كورونا، والذى بدأت موجته الثانية في نوفمبر الماضى، ليتبعها إجراءات قوية من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للحفاظ على حياة المصلين.



سيمون عبر تويتر

يترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي بدلا من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية وبدون حضور شعبى، وقد قرر البابا إلغاء استقبال المهنئين بالعيد كما هو المعتاد كل عام ، وتم إلغاء الحضور الشعبى بجميع كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا" ليتم قداسي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن 20 شخصا، على أن يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة.

