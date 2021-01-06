شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم تتعافى من إصابتها بفيروس كورونا وسلبية مسحتها الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها الأسبوع الماضى وعزل نفسها بالمنزل متبعة البروتوكول العلاجى، حتى أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكدت نجوى إبراهيم لـ"الخليج 365" بعد تعافيها من الفيروس: "الحمد لله وأتمنى الشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا وإن شاء لله سنة خير وصحة على كل الناس وربنا يحمي بلدنا دائما من كل شر وشكرا من قلبي لكل الطيبين اللي بيدعوا لبعض لما يعرفوا ان فيه حد في شدة وشكرا لحبايبي في ”الخليج 365”.

وكانت نجوي إبراهيم قد قالت لـ " الخليج 365" بعد إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، إنها متفائلة، مضيفة" الحمد لله أعراض الفيروس خفيفة، وأنا معزولة في المنزل"، مطالبة الجميع باتخاذ جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها، إذ إن الإصابة بالفيروس أصبحت سهلة وسريعة".

وشهدت الأيام الماضية إصابة مقدمى برنامج "التاسعة" بفيروس كورونا وهم الإعلامية دينا عبد الكريم، والتي أعلنت تعافيها من الفيروس قبل أيام، تبعها الإعلان عن إصابة وائل الإبراشي.



نجوى إبراهيم