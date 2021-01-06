شكرا لقرائتكم خبر عن زينة فى صورتين من تصوير توأمها.. وتعلق: أحلى صورتين فى عمرى كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة زينة في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال، من خلال صورتين وصفتهما بأنهما الأفضل لها في عمرها، وذلك بعدما أشارت إلى أن الصورتين من تصوير توأمها، عن طريق ايموشن وكتبت : " احلى صورتين في عمرى"، وما ان نشرتهما حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن تفاعلوا معها بصورة كبيرة، ودعوا لأبنائها.



زينة رضا

من ناحية أخرى سبق وتضامنت الفنانة زينة مع صديقتها يسرا اللوزى، بعد وصفها أحد المتابعين لها عبر حسابها على انستجرام، بأنها "أم الطرشة"، معربة عن فخرها بها، وشنت هجوما على المتابع المتطاول، قائلة: "انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص، لأن أى مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجارى".



زينة على انستجرام

وقالت زينة، عبر حسابها على إنستجرام: "عارفين يعنى إيه أم، يعنى حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسئولية وحاجات كتير مالهاش وصف، عارفين يعنى إيه طفل أو طفلة، يعنى مستقبل وحياة وعمر جاى وتفاؤل وحب، عارف يعنى إيه تعاير طفلة يعنى الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كدة، يعنى أنت لا شيطان ولا بنى آدم، أنت حاجة مالهاش وصف".



تعليقات متابعيها

واختتمت زينة قائلة: "الصم والبكم هم ضمائرنا لا غير، يسرا اللوزى.. أنا فخورة بك جدا، ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها أحسن بنت فى الدنيا".