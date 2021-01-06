شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى بعد تصريحاتها عن الحجاب:" ندمت إنى قلعته وأتمنى أرجعله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عبير صبرى عن استيائها الشديد من اجتزاء كلامها من برومو حلقتها مع الإعلامى عمرو الليثى في برنامج "واحد من الناس"، والمذاع على قناة الحياة.

وكتبت عبير صبرى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "أرجو من رواد السوشيال ميديا إنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصوره ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه لزيادة مشاهداتهم وميهمهمش سمعة وكرامة الفنان".

وتابعت: "رأيى كان وما زال الحجاب فرض أؤمن به تماما وإجابتي عن السؤال كانت في حلقتي اللي هتعرض يوم الجمعة والسبت في برنامج واحد من الناس مع دكتور عمرو الليثي هل ندمتي على الحجاب؟ قلت حرفيا: ندمت إني لبسته قبل ما أكون مستعدة مظبوط للخطوة دي وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في وقت تاني .. ولو سمحتم متحطونيش في خانه مش بتاعتي ولا انتمي ليها أنا أؤمن بالحجاب وأحترمه وأمي وأختي محجبات، وأنا بعرف أنا بقول إيه كويس أما شتايم الناس فهي في رقبة كذب المواقع الباحثين عن ترندات قلة القيمة وشكرا".

ويستضيف برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى فى العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، الفنانة عبير صبرى فى أجرأ حواراتها التليفزيونية ومواجهة ساخنة جدا، وتكشف عن العديد من الأسرار والتصريحات المثيرة للجدل، ومنها سر ارتداء الحجاب وخلعه.

كما تكشف عن المواقف الصعبة التى تعرضت لها مع والدها وتحملها مسئولية أمها وأخواتها، وحملات الاضطهاد التى تعرضت لها فى مجال التمثيل، وأيضاً لماذا منعت أختها مروة من خوض تجربة التمثيل.