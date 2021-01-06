بالفيديو – أسيل عمران تغني لفيروز.. صوتها يدهش الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة السعودية أسيل عمران متابعيها بتمتّعها بموهبة جديدة إلى جانب التمثيل، حيث ظهرت أخيراً في مقطع مصوّر وهي تؤدي أغنية للسيدة فيروز، وبدا أنها تمتلك صوتاً جميلاً، وهو ما أشار إليه الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفي لقاء أُجري معها ضمن حلقة من برنامج “The Insider بالعربي” الذي يُعرض على شاشة قناة “دبي”، قالت أسيل إنها لا تحب الغناء في أي مكان، وإنها غنّت في غرفة اليوغا. وحقق المقطع أكثر من 32 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً. ومما كُتب في التعليقات: “جمال الأغنية وجمال صوتها” و”يا جمال هالصوت وجمال صاحبته” و”جمالها وجمال صوتها”.

كذلك تبين في اللقاء نفسه أن أسيل بدأت تهتم بالعقارات، وذكرت أنها تخضع حالياً لدورة تدريبية في هذا المجال، وأنها قررت هذا من باب الفضول ومن أجل تحقيق الفائدة المادية في المستقبل. وصرحت بأن نظرتها إلى هذا العالم باتت مختلفة تماماً عن ذي قبل.