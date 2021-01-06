مي عمر تكشف سر الهجوم على مسلسلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت حملة الهجوم المكثف على الفنانة مي عمر بسبب مسلسلها “لؤلؤ”، حيث كشفت من خلال حسابها الخاص على “إنستغرام” عن مواجهتها لهجوم من بعض الحسابات الوهمية على حساباتها الخاصة بالسوشيال ميديا، حيث أرجعت ذلك الهجوم إلى المنافسة في العمل.

ونشرت مي عمر رسالة وصلتها من مدير حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن الحرب شديدة عليها خلال الفترة الحالية، وعلقت قائلة: “إمبارح جاتلي الرسالة دي من مسؤول السوشيال ميديا، أيا كان هو وهي مين صاحب الحرب والحسابات الوهمية، بقول لها ربنا يصلح حالك ويهديكي، لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله وفي التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، هنبقى أحسن بكتير، لو كل واحد ركز في نفسه، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم، ولا حتي بمليون أكاونت وهمي، بوعدكوا بحلقات أقوى وأقوى في مسلسل لؤلؤ”.

وأضافت مي عمر في رسالة مصورة جديدة عبر حسابها بـ”إنستغرام”: “نصيحة بس المرة الجاية الأكاونتات تبقى عربية علشان المصداقية”.

مسلسل “لؤلؤ” تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب مي عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم.