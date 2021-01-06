بالصور – ظهور نادر لابن سعد الصغير الأصغر.. ما درجة الشبه بينهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: لفت الفنان المصري سعد الصغير الأنظار بصورة جديدة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيها ظهر وهو يحمل ابنه الأصغر في ظهور يعتبر نادراً لأخير.

وأثار الطفل اهتمام المتابعين الذين رأوا في معظمهم أنه يتمتع بالوسامة وقارنوا بينه وبين والده. ورأى بعضهم أنه ورث بعض ملامحه فيما أشار آخرون إلى أنه يشبهه إلى حد كبير، وتساءل الكثيرون عن سنه.

وتعليقاً على الصورة كتب الفنان: “مودي حبيب قلب بابا صاحبي وحبيبي”. ويشار إلى انه أحدث ضجة في وقت سابق بسبب احتفاله في الشارع بتتويج النادي الأهلي بطلًا لدوري أفريقيا للمرة التاسعة إثر فوزه على خصمه التقليدي نادي الزمالك.

وردد في هذا السياق أغنيته الجديدة “ملوك أفريقيا” التي أطلقها قبل ساعات قليلة من الحدث الكروي الذي يعد من الأكثر إثارة للحماس في مصر. وقبل هذا كتب على حسابه الخاص على “فيسبوك”: “انتظروا خلال ساعات أغنية جديدة، إهداء للنادي الأهلي العظيم وجماهيره من الفنان سعد الصغير ترقبوا”.