ديانا حداد.. لمن قالت “ما نستمر”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة ديانا حداد أغنية جديدة بعنوان “ما نستمر”، من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

تتطرق ديانا من خلال هذه الأغنية إلى موضوع العلاقات العاطفية من زاوية مختلفة، فتؤكد أن الحياة مستمرة، مهما كانت الظروف صعبة، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد، حيث قالت في مقدمة الأغنية:

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا

تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب

كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا امشي

تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم…

نفيد بالذكر أن ديانا حداد كانت قد سجّلت هذه الأغنية في استوديوهات الوطن في دبي، وأصدرتها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “ما نستمر” أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها على “يوتيوب”، كما تلقت ديانا عنها أصداء إيجابية جدًا عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.