شكرا لقرائتكم خبر عن هاري ستايلز يتجول فى لوس أنجلوس وأوليفيا تتعرض للانتقاد بعد إعلان علاقتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمي هاري ستايلز لأول مرة بعد تأكيده علاقته الرومانسية مع المخرجة أوليفيا وايلد البالغة من العمر 36 عامًا، حيث ظهر بإطلالة جديدة أثناء التنزه في لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



هاري ستايلز

الممثل والمغني العالمي البالغ من العمر 26 عامًا، شوهد برفقة صديقه أثناء التنزه في لوس أنجلوس، يوم الاثنين، وذلك بعدما ظهر هاري ستايلز بصحبة أوليفيا وايلد في حفل زفاف في مونتيسيتو بكاليفورنيا وتأكيده بأن هناك علاقة رومانسية تجمعهما معا.

وتألق هاري ستايلز ، حيث ارتدى سويت تيشرت إلى جانب شورت وحذاء رياضي وقبعة صغيرة، كما حرص على الالتزام بارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



هاري ستايلز مع صديقه

فيما واجهت المخرجة أوليفيا وايلد بعض الانتقادات في إحدى المنشورات عبر حسابها الشخصي على انستجرام بعد إعلان علاقتها الرومانسية مع هاري البالغ من العمر 26 عامًا والذي يعمل معها في الفيلم الذي تقوم بإخراجها.

وأكد الممثل هاري ستايلز علاقته الرومانسية مع الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد عندما حضرا حفل زفاف وكيله معًا في نهاية الأسبوع، ويقال إن الحبيبين قد "اقتربا" من بعضهما البعض أثناء العمل معًا في فيلم جديد (لا تقلق دارلينج).



هاري ستايلز بصحبة أوليفيا وايلد

ويبدو أن الممثلة والمخرجة أوليفيا وايلد قررت الدخول سريعا في علاقة جديدة، وذلك بعد انفصالها العام الماضى، بعد 10 سنوات ما بين الخطوبة والزواج مع جيسون سوديكيس، إلا أنها مؤخراً ووفقاً لموقع الديلى ميل بدأت علاقتها مع الممثل هارى ستايلز تتخذ منحنى آخر بعدما رصدهما بالقرب من منزله بعد تصوير مشهد بفيلمها الجديد "Don't worry darling" الذى يجمعهما معاً حيث تلعب فيه دور المخرجة فى حين يلعب المغنى الشهير بطولة العمل.