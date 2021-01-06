شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا مصمم فيديو جيمز خفيف الظل فى مسلسل "الدايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب عصام السقا في بطولة مسلسل "الدايرة" من بطولة الفنان أحمد صلاح حسنى، والذى انطلق عرض حلقاته على قناة الحياة يوم السبت الماضى، حيث يقدم دور "هشام" الذى يعمل مصمم فيديو جيمز وصديق العمر ليوسف – أحمد صلاح حسنى- وكريم – تامر شلتوت، وهو الكوميدي في الشلة ودائما ما يوقعهم في مصائب ومشاكل طول الوقت ولكنهم يسامحونه لأنه أقرب صديق لهم ويحبونه.



عصام السقا

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشا.



عصام السقا فى مسلسل الدايرة

وحصل عصام السقا مؤخراً على اشادات من الجمهور حول دوره في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة dmc، حيث قدم شخصية المحامى خالد الذى يقف بجوار منى أو ريهام عبد الغفور فى مشكلتها مع زوجها، كما ينتظر عرض فيلم "مش أنا" مع تامر حسنى والذى يظهر فيه كضيف شرف.



عصام السقا

وشارك عصام السقا، في دراما رمضان الماضى من خلال مسلسلي "الاختيار" مع أمير كرارة وأحمد العوضى وعدد من ضيوف الشرف وإخراج بيتر ميمى، وجسد شخصية الشهيد المجند محمد محمود محسن الذي كان ملقب بـ"هرم" والذى استشهد في معركة كمين البرث، و"فرصة تانية" مع ياسمين صبرى ومرقس عادل، كما عرض له مؤخراً مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس على قناة on.