شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: مش هتعامل مع عزيز الشافعى عشان بيودى الأغانى بتاعتى لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب رامى صبرى عن عدم التعامل مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى مرة أخرى، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك:"لتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهوالفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سبنا وأغنية ذي مانتي لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخري .









وحقق كل من رامى صبرى وعزيز الشافعى نجاحات سابقة في أكثر من أغنية منها "حياتى مش تمام"، وأغنية "أهد الدنيا" .

وقال رامى صبرى مؤخرا فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "أنا بنجح وبشتغل وأنا أكتر واحد ناجح السنة دى أنا، وبقولها بكل ثقة ومش غرور، وكلامى كله بالإحصائيات بتقول إنى أنجح واحد في 2020 وادخل على الإنترنت على إحصائيات جوجل، وهتعرف إن أكتر أغنية نجحت "حياتى مش تمام"، يبقى أكتر واحد نجح السنة دى رامى صبرى.

وأضاف فى ندوة تكريمه بـ"الخليج 365"، وخلال لقائه بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح: "أنا عمرى ما قلت الكلام ده قبل كدة لأنى مكنتش أنجح واحد في السنة وقتها وكان معايا ناس بتنجح، ولو أنا بقلد حد زى عمرو دياب إزاى هاكون ناجح، والناس تطلبنى في حفلات وغيرها".