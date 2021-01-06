شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده : كورونا عاملى اكتئناب وزعلانة على زمايلى العيانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيفي عبده طمأنت جمهورها ومتابعيها عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، على حالتها الصحية بعد مرضها خلال الأيام الماضية، مشيرة فى فيديو لها على حسابها بموقع إنستجرام إلى أن البعض يكبر من الأمور وأن صحتها جيدة وما حدث هو أن الدكتور أعطى لها حقنة بالخطأ لمست عصب بها وتتناول الأدوية بسببها.

فيفى عبده أكدت أن كورونا عمل لها حالة اكتئاب والأجواء التى نعيشها هى التى جعلها لا تخرج فى فيديوهات جديدة على إنستجرام، مضيفة أنها زعلانة على زملائها الفنانين المصابين بكورونا، لكنها فى نفس الوقت طمأنت الجمهور على صحتها وأنها ستقوم بعمل فيديو رقص وتنطيط قريباً على حد قولها.

فيفي عبده هنأت الأخوه الأقباط بعيدهم قائلة "كل سنة وهم طيبين يا رب"، كما وجهت الشكر لكل جمهورها بعد وصول عدد متابعيها على إنستجرام إلى 7 ملايين و400 ألف، وقالت "ربنا يخليكوا ليا وبشكر كل العالم".