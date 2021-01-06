شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لتليفزيون الخليج 365:مقاطع السوشيال ميديا.. وبلاش تقطعوا فى الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد خلال حواره مع الزميل علي الكشوطي علي تليفزيون الخليج 365، إن السوشيال ميديا تلعب دور ليس لطيفا في تأجيج المشكلات بين الناس، مؤكدا "اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فيما تكتبون وبلاش تقطعوا في الناس وانا مقاطع السوشيال ميديا ولا اعرف قصة التنمر علي سوسن بدر وابنة يسرا اللوزي دي أمور تزعل ربنا سبحانه وتعالي مننا ومن قلبي بلاش الفتي اللي مالوش لازمة الموضوع مش تسلية ربنا هيحاسبك علي كل كلمة بتقولها ولو معندكش كلمة حلوة اسكت".

وكان النجم محمد فؤاد ضيفا على الزميل على الكشوطى فى لقاء على تليفزيون ”الخليج 365”، تحدث خلاله عن أغنيته الجديدة "الحفلة"، التى أثارت الكثير من الجدل، ورد على منتقديه، وكشف عن أعماله الجديدة.

وقال النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".

وأضاف فؤاد: "لازم نجدد ونفكر فى اتجاهات مختلفة وندور على أغانى برة الصندوق، ونكسر حالة الملل ونفوق الناس، الأغنية ليها هدف نبيل وهو إنها تخرجك من حالة الإحباط وتشاور على مربع من التفاؤل".