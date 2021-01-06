شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب بكاء الراحل ممدوح عبد العليم فى آخر لقاءاته التليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممدوح عبد العليم الفنان الذى استطاع ان يحفر اسمه فى تاريخ الفن وفى قلوب الجماهير بأدواره المختلفة وإتقانه الشديد لأداء شخصياته، حيث جسد ممدوح عبد العليم العديد من الشخصيات منها الرومانسى والبرىء والصعلوك والضابط والرئيس والصعيدى والفلاح والأدوار التاريخية.

ممدوح عبد العليم وصل رصيده الفنى إلى ما يقرب من 60 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح، ثم ودع عالمنا تاركا بصمة لا تنسى فى 5 يناير 2016، إثر أزمة قلبية مفاجئة أصابته أثناء أداء التمرينات الرياضية





آخر ظهور لـ ممدوح عبد العليم

ممدوح عبد العليم كان آخر ظهور له فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامى عمرو الليثى، وأظهر خلال اللقاء مدى حبه ووطنيته، حيث انهالت دموع ممدوح عبد العليم مع السؤال عن اختفائه وعدم تقديم أعمال جديدة بعد مسيرة طويلة من الأعمال المشرفة ورد قائلا "مصر كانت موجوعة.. كان صعب أمثل في الظروف دى"، موضحا أن دموعه قريبة فكان عند أى خلاف بين أسرته تنزل دموعه فى حال أن شقيقه لا يهتم كثيرا فكيف له ألا يبكى على حال مصر وما أصابها في فترة ثورة 25 يناير وما بعدها، ووصف مصر قائلا"كنت حاسس إن مصر زى مريض..دخل العناية المركزة و هيطلع كويس"، و كان علىيقين أن مصر ستتخطى هذه الأزمة في ذلك الوقت.

وهذا اللقاء يدل على مدى رقى وثقافة فنان قدم الكثير للفن، وترك ميراثًا فنيًا راقيًا وأعمالاً لاتنسى وستبقى دائما فى أذهان ووجدان الملايين.