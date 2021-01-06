شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يهنئ الثعلب وغالى بعد تعيينهما فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أحمد صلاح حسنى النجمين حازم إمام وحسام غالى بمناسبة تعيينهما فى مجلس النواب، المقرر أن تنعقد أولى جلساته يوم 10 يناير الجارى، معربا عن سعادته باختيارهما لأنهما نموذج مشرف للرياضة المصرية وأمثلة محترمة ولا خلاف عليهم.

وقال حسنى، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لأخواتى وحبايبى المحترمين حازم إمام وحسام غالى، دخول مجلس النواب، بجد مبسوط وسعيد من كل قلبى لهم، أمثلة محترمة ومشرفة ومفيش خلاف عليهما، نماذج مشرفة للرياضة المصرية، يارب التوفيق".





وحصل ”الخليج 365” على أسماء بعض المعينين فى مجلس النواب، الذى من المقرر أن تنعقد أولى جلساته فى 10 يناير الجارى.

وقالت مصادر خاصة لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يصدر خلال ساعات قرارًا بتعيين عدد من الأسماء بالمجلس الجديد، وهى:

1- إبراهيم الهنيدى

2- على جمعة

3- عماد خليل

4- درية شرف الدين

5- فخرى الفقى

6- حازم إمام

7- حسام غالى

8- دينا عبد الكريم

9- محمد عمر

10- داليا السعدنى

11- سحر عطية

12- إيمان العجوز

13 - منى عمر

14- محمد جمال السعيد

15- آية مدنى

ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020: "يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".