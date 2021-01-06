شكرا لقرائتكم خبر عن "انت وأنا".. ناصيف زيتون يطرح أحدث أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب السورى ناصيف زيتون أغنية جديدة تحمل عنوان "انت وأنا" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستانى.

و كانت آخر إصدارات ناصيف زيتون الغنائية أغنية "كذبة ورا كذبة"، و تخطت حاجز 4 ملايين مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، وهى من كلمات فادى أبو خليل وألحان سالم سلامة.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب يحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.