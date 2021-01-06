شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت صاحبة أفضل ألبوم في عام 2020 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة العالمية تايلور سويفت انجاز مذهل خلال عام 2020 ، و هو ما أكدته التقارير المنشورة اليوم على المواقع العالمية المعنية بالموسيقى ، فقد استطاع ألبوم " folklore " الذى أطلقته تايلور سويفت أن يكون أفضل ألبوم غنائى عالميا فى 2020 .

أشارت التقارير التى نشرها موقع " فارايتى " أن ألبوم " folklore " لتايلور سويفت حقق مبيعات وصلت الى 2.3 مليون وحدة ألبوم، وهو ما يزيد قليلا عن ألبوم " My Turn " الذى جاء بالمركز الثانى للمغنى الشهير " lil baby " ليل بيبى ، والذى حصد 2.1 مليون.

ومن أكثر أغنيات ألبوم " folklore " التى حققت نجاح كبير خلال العام كل من " The 1 " و " Exile " .

جدير بالذكر أن العديد من القوائم و المواقع الشهيرة صنفوا ألبوم " folklore " كأفضل ألبوم لعام 2020 ، و من أبرز " Time " و " Billboard " و " Rolling Stone " و " Uproxx " و " Variety " و " Insider " و " USA Today " " Los Angeles Times " ، و غيرهم .