شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لتلفزيون الخليج 365: عندى5 ألبومات جاهزين هطرح أفضلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد خلال حواره مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، إنه يرفض إتهامه بالكسل مؤكدا، "عمري ما كنت كسلان وعلي مدار 10 سنين عمري ما غبت عن الاستوديو ولا توقفت، انا عامل حوالي 4 أو 5 ألبومات، هعصرهم وأطلع منهم ألبومين أو ألبوم أطرح منه أغنية كل 10 أيام، ووعد الأغاني هتكون مشرفه لمحمد فؤاد وللجمهور الكبير اللي متابع من زمان ومستني".

وأضاف النجم محمد فؤاد، فى حواره على تليفزيون ”الخليج 365” مع علي الكشوطي، "الجدل اللى حاصل على أغنية الحفلة مش مفاجئ بالنسبة لى ومتوقع، والحمد لله اشتغلنا على إننا نعمل أغنية تشد الناس وتطرح تساؤلات، البعض يعجب بيها ويتقبلها، ناس تانية ترفضها، ده طبيعى وده من أيام كمننا وحيران، وأغنية فالسكة فالسكة، الحمد لله بنقى الحاجة الغريبة على ودان الناس وتخلق حالة من الجدل، أى حاجة جديدة بتخض فى الأول".

وأضاف فؤاد: "لازم نجدد ونفكر فى اتجاهات مختلفة وندور على أغانى برة الصندوق، ونكسر حالة الملل ونفوق الناس، الأغنية ليها هدف نبيل وهو إنها تخرجك من حالة الإحباط وتشاور على مربع من التفاؤل".