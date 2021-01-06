شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق ركوب التريند بعد الخناقة الوهمية.. حمو بيكا وعمر كمال يطرحان أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن فكرة ركوب التريند، أعجبت مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، وأصبحت وسيلة للشهرة لهما أسرع من الأغانى الصاخبة التى قدماها، فبعد الضجة التى يبدو أنها كانت مفتعلة وتبادل الشتائم والاتهامات بينهما، عادا وأعلنا الصلح لكنه كان يبدو أنها وسيلة أخرى للترويج والدعاية لأغنيتهما الجديدة التى سوف يطرحاها قريبا.



بيكا وكمال

ما كشف عنه حمو بيكا، يرجح ذلك، حيث نشر حمو بيكا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، البوست الدعائى للأغنية الجديدة، التى تحمل اسم "ياللى بتحسدونا"، مشيرا إلى أنه سوف يتم طرحها، يوم الأحد القادم، لافتا إلى أن هذه الأغنية تأتى بعد الصلح بينهما.





وكان مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال قد تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بدعوى وجود خلافات بينهما وصلت لحد تبادل الشتائم والاتهامات عبر حساباتهما على موقع "فيس بوك"، ولكن بعد تحقيق ما تمنياه وهو استمرار الحديث عنهما لأيام لتحقيق المزيد من الشهرة أو للترويج لعمل جديد لهما، وكما يطلق عليه البعض "ركوب التريند"، أعلن عمر كمال التصالح مع حمو بيكا عبر حسابه بموقع "انستجرام" فى جلسة صلح.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو، عبر حسابه علي "انستجرام" من جلسة صلح بينهما، وعلّق عليه "بعد قاعدة الصلح مع بيكا"، وظهر عمر كمال وهو يمازح بيكا ويسخر من طريقته ويتبادلان المشاكسات حيث قال له "خليك كلاس شوية وظبط طريقتك فى الكلام"، ليرد بيكا :"انت تعرف ايه عن الكلاس".