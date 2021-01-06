شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الوثائقى "أثل" لـ حلا شيحة يشارك فى مهرجان العين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الوثائقي أثل للمخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان وبطولة حلا شيحا ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي من 23- 27 يناير وسيعرض الفيلم في قسم الصقر الإماراتي للأفلام القصيرة.

مهرجان العين السينمائي حدث سنوي غير ربحي يجمع صناع السينما المحترفين والمواهب الواعدة والطلبة والجمهور من داخل دولة الإمارات للتعرف على أحدث إبداعات الفن السابع، ويكون منصة لعرض الافلام الاماراتية وفرصة لتبادل المعارف ومشاركة الرؤى وتنمية المعرفة السينمائية والاحتفاء بالصناعة المحلية.

حصد الفيلم 3 جوائزهي جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضاً بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا، وجائزة من مهرجان كلت السينمائي الدولي في كلكتا في الهند .

كما اختير رسمياً للمشاركة في عدة مهرجان دولية من بينها مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة، ومهرجان كورتو كرييتيفو للأفلام القصيرة في المكسيك، وجوائز بريزما للأفلام المستقلة بإيطاليا، ومهرجان امستردام ليفت أوف بهولندا.





تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئاً بعيدًا عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

"أثل" من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وإنتاج شركة توستر وشركة أناسي للإعلام، شارك في التمثيل الفنانة حلا شيحا والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير اليكس مرتلا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

اليازية بنت نهيان آل نهيان أسست شركة أناسي للإعلام عام 2007 التي أنجزت العديد من الإنتاجات السينمائية المتوافرة على منصات iTunes وفيرجين ميجاستورز وأعمال تليفزيونية أخرى. ساهمت اليازية بشكل أساسي في الإنتاجات الوثائقية لشركة أناسي ومن بينها "وطن للتاريخ... أمة للمستقبل"، "سيرة للإحسان"، "أرضية مشتركة"، "نجوم الصحراء"، "حجاب"، و"Nanny Culture". كما تنظم شركة أناسي فعاليات ثقافية وأطلقت حفلتين ناجحتين لتوزيع جوائز دولية بالإضافة إلى نادي وثائقي في أبو ظبي. إلى جانب الإعلام، تمارس اليازية الفن إذ تعرض لوحاتها دولياً ومحلياً.