"محروق الترند الرخيص".. عبير صبري :"أنا مؤمنة بالحجاب وأمي وأختي محجبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة عبير صبري عن استيائها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصريحاتها مع الإعلامي عمرو الليثي عن "الحجاب".

كتبت عبير صبري منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، :" صباح الخير أرجو من رواد السوشيال ميديا أنهم ميصدقوش المواقع اللي تاخد كلام في برنامج متصور صوت وصوره ويلحقوا قبل إذاعة الحلقة ياخدوا نصف التصريح عشان يغيروا معناه زيادة مشاهداتهم وميهمهمش سمعة وكرامة الفنان اللي هيتعرض ليه الفنان طالما هيعملوا ترند".

أضافت عبير :" محروق الترند الرخيص علي اللي بيسعى ليه، رأيي كان ومازال الحجاب فرض أؤمن به تماما وإجابتي عن السؤال كانت في حلقتي اللي تعرض يوم الجمعة والسبت في برنامج واحد من الناس مع دكتور عمرو الليثي هل ندمتي على الحجاب قلت حرفيا ندمت إني لبسته قبل ما أكون مستعدة مظبوط للخطوة دي وندمت إني قلعته".

تابعت :" وأتمنى أرجع له في وقت تاني ..فلو سمحتم متحطونيش في خانة مش بتاعتي ولا أنتمي ليها أنا أؤمن بالحجاب وأحترمه وأمي وأختي محجبات، وأنا بعرف أنا بقول إيه كويس أما شتايم الناس فهي في رقبة كذب المواقع الباحثين عن ترندات قلة القيمة، شكرا".

يذكر أن عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز