ملكة جمال لاتيفا تحسم علاقة صورتها مع عمرو دياب.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - ردت ملكة جمال لاتيفا كارولينا زوبروفا، على الجدل المثار حول صورتها مع الفنان عمرو دياب في أحد مطاعم دبي التي انتشرت أخيرًا، وتكهن البعض بوجود علاقة عاطفية جديدة تجمعهما.

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نشرت كارولينا عبر حسابها الشخصي على

موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام -Instagram"صورتها مع عمرو دياب، وعلقت عليها قائلة: "التقيت بهذا الرجل الوسيم صاحب الابتسامة الجميلة".

وردًا على سؤال تلقته من أحد متابعيها حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالهضبة، ردت كارولينا "أعلم أنه

مثير وجذاب ولكنني فتاة جيدة ومتزوجة أيضًا".

وتعتبر كارولينا زوبروفا مدونة موضة شهيرة، ولدت في 5 مارس عام 1990، وهي متزوجة من الملياردير النمساوي دافيد ماتيس، مؤسس شركة "جوميو" للهواتف الذكية، ولديها طفلة صغيرة من زوجها.

يذكر أن عمرو دياب طرح أخيرًا ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك، ويضم الألبوم 12 أغنية.