فن ومشاهير

هل أصيبت السيدة فيروز بفيروس كورونا ؟ إليكم الإجابة الحاسمة

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

السيدة فيروز

نفت الوكالة الوطنية للإعلام خبراً منسوباً إليها عن إصابة السيدة فيروز بكورونا.

وقالت الوكالة: “تتداول مجموعات واتساب خبرا كاذبا منسوبا الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الـعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس ، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي”.

وأضافت: “إن هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. اقتضى التوضيح”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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