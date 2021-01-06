شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مشاهد ماجد المصرى فى "الملك" لـ عمرو يوسف .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف بتأجيل مشاهد الفنان ماجد المصرى لإصابته بفيروس كورونا، حيث صور جزء كبير من مشاهده خلال الأحداث بالديكور الخاص به في مدينة الإنتاج الإعلامى الأيام الماضية، ويتم عودته لتصوير المشاهد بعد شفاؤه من الفيروس.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.

يذكر أن الفنان ماجد المصرى أصيب بفيروس كورونا، وبدأ في مرحلة العزل المنزلى، بعيدا عن أسرته وزوجته، وقال النجم ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، إنه عندما شعر ببعض أعراض كورونا منها فقدانه لحاسة الشم، قام على الفور بإجراء التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته بكورونا.

وطالب ماجد المصرى الجمهور بالحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، معلقا:"الموضوع بجد مش هزار لازم نحافظ على بعض وعلى أطفالنا، خدوا بالكم".