شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ترينور تشارك جمهورها فى العد التنازلى لوضع مولودها .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ميجان ترينور أن تعطى لمحة لمحبيها عن واحدة من أكثر الفترات الخاصة و الصعبة فى نفس الوقت بالنسبة لها .

فاجأت ميجان ترينور البالغة من العمر ( 27 عاما ) مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 11.6 مليون شخص بنشرها صورة كشفت فيها عن بطنها المنتفخ بسبب الحمل، وقد اكتفت النجمة الشهيرة بارتداء قميص طويل باللون الأبيض أظهرت من خلاله بطنها المنتفخ، وعلقت على الصورة فكتبت: " لم يتبقى سوى 6 أسابيع "وكان النجمة التى تخطى بشعبية جارفة حول العالم تشارك عشاقها فى" العد التنازلي" لموعد إنجابها لمولودها .

تنتظر ميجان ترينور وزوجها داريل سابارا طفلهما خلال الشهر المقبل ، و قد كشفت النجمة عن جنس مولودها مؤخرا لتؤكد أنه " صبى " .

يذكر أن ميجان ترينور بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 واستطاعت بفضل موهبتها الساحرة أن تخطف الاذهان و الأنظار نحوها من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم ، و من أشهر الأغنيات التى قدمتها : " me too " و " no excuses " و "like i'm gonna lose you "، وغيرهم .