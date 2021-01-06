شكرا لقرائتكم خبر عن 25 قرشًا فقط تكلفة زواج نجوي فؤاد الثالث من كمال نعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهرت الفنانة نجوي فؤاد بتعدد زيجاتها، حيث تزوجت الراقصة 12 مرة، وكل زيجة من تلك الزيجات كانت تحمل قصة وظروف مختلفة من الزيجة التي تسبقها، لكن الزيجة الأكثر غرابة هي زواجها من مصمم الرقصات كمال نعيم، فحسب تصريحات نجوي الزيجة تكلفت 25 قرشا فقط، وفي شهر ميلادها تعرف علي تفاصيل زواج نجوي فؤاد للمرة الثالثة بـ25 قرش فقط .

بدأ التعارف بين نجوى فؤاد وكمال نعيم أثناء بروفات استعراض موال "من مصر في الصيف الماضي"، وأتيحت الفرصة لكي يدرس كل منهما الآخر خلال بروفات مسرحية (مملكة بربش)، في عام 1973حددت نجوى فؤاد مع خطيبها مصمم الرقصات كمال نعيم، موعد الزفاف الذى تم فى منزل نجوى فؤاد وحضره الأهل والأصدقاء المقربون جدا، وتم الاتفاق بين نجوى وكمال على أن يدفع مقدم الصداق لها قدره 25قرشا، أما المؤخر ألف جنيه، حيث كان كل ما قدمه كمال نعيم لنجوى فؤاد عند إتمام الخطبة دبلة من الذهب، وعلي الرغم أن هذا الزوج الثالث لنجوى فؤاد إلا أنها تعتبره أول زواج يتم عن تفاهم وتقارب حقيقي، بينما كان هذا الزواج هو الثاني لكمال نعيم.

ونجوى فؤاد مواليد 17 يناير 1943، وهي راقصة شرقية وممثلة مولودة في الإسكندرية، عملت كراقصة في الصالات ثم مزجت بين الرقص والتمثيل وقامت ببطولة العديد من الأفلام.

وأسست فؤاد شركة إنتاج سينمائية وقامت بإنتاج العديد من الأفلام التي قامت ببطولتها منها ألف بوسة وبوسة وحد السيف، كما قامت بالعمل في بعض المسرحيات منها بداية ونهاية ولا العفاريت الزرق، كما قدمت استعراضات راقصة منها «قمر 14» من ألحان محمد عبد الوهاب و«ليلة الدخلة» كما عملت في التلفزيون في مسلسل "عاشت بين أصابعه".

وحصلت على جوائز سينمائية من بعض المؤسسات التي تقيم مهرجانات، وتعتبر أحد الممثلات الأكبر تواجدا في عدد الأفلام على الشاشة ورغم أدوار الراقصة المتكررة في هذه الأفلام فإنها حاولت أن تعطي نفسها مكانة كممثلة خاصة في فيلم حد السيف، قبل أن تعلن اعتزالها الرقص في عام 1998.