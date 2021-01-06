شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب رفض نجوى فؤاد الرقص في فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 16 ينايرالجارى تحتفل الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد بعيد ميلادها ، وهي الفنانة الشهيرة صاحبة التاريخ الطويل والذي لا يعرفه الكثيرون أن نجوى فؤاد رفضت فى 1985 عرضًا من شخص فرنسي من أصول يهودية طلب منها أن تذهب معه إلى فلسطين لترقص هناك بدلاً من -داليدا- نظرًا للشبه بينهما مقابل مبلغ 100 ألف دولار، إلا أنها رفضت بشدة، مؤكدة أنها لا تستطيع أن ترقص في مكان سكانه يعانون من جشع وبطش المستعمِر ويستيقظون وينامون على صوت الدبابات والرصاص.

ومن الجوانب التى تخفيها نجوى فؤاد عن الناس أنها وفى شبابها كفلت طفلة يتيمة، وحرصت على أن تحفظ الطفلة القرآن، وعلمتها حتى التحقت بكلية الحقوق، وارتدت الحجاب، وساعدتها على عمل دراسات عليا وزوجتها وكونت هذه الفتاة أسرة وأنجبت ثلاث أبناء، ويبقى الكثير من تفاصيل العلاقة بين نجوى فؤاد وبين ربها فى الخفاء لا يعلمه أحد من البشر.

يذكر أن أخر أعمال نجوى فؤاد كان دورها فى مسلسل "ولاد امبابة" وقامت بآداء شخصية امرأة تنجب 15 ابنا يتصارعا على الميراث من ضمنهم سعد الصغيروغيره ويشارك فى بطولته كل من الفنانة شمس وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ومطربى المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا وبوسى شاهين.