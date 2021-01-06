من هي كارولينا زوبكوف التي أثارت الجدل بصورة مع عمرو دياب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

التقيت بهذا الفنان الوسيم عمرو دياب، هل قمت بتحميل أغانيه، ماهي أكثر أغنية أعجبتك؟ .. "بتلك الكلمات نشرت كارولينا زوبكوف ماتيس "ملكة جمال لاتفيا السابقة والبلوجر الشهيرة"، صورها مع الفنان عمرو دياب، وأثارت بها جدلا واسعا وتصدرت تريند موقع "انستجرام".

كارولينا التي نفت ارتباطها بالفنان عمرو دياب، في تعليقها على صورتها مع الهضبة، تصدرت تريند موقع "انستجرام" ، وهو ما طرح السؤال من منهم استغل شهرة الأخر للدعاية؟.

كارولينا تدخل فى مارس المقبل عامها رقم 32.

متزوجة من رجل الأعمال النمساوي دانيال ماتيس "48 عام"، وهو من مؤسس واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية.

لديها ابنة تدعى ناتالي عمرها خمس سنوات

تعمل عارضة أزياء.

حاصلة على جائزة هوت كوتورالعالمية، وسفيرة للعديد من شركات التجميل وبيوت الأزياء العالمية.

تحظى بجماهيرية كبيرة على موقع "انستجرام".

وصلت دبي ضمن حملة الترويج لسلسلة مطاعم شهيرة.

وحصلت على لقب ملكة جمال لاتفيا.