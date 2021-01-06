رامي جمال يوفر "أنابيب" أكسجين لأهالي المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بادر المطرب رامي جمال بشراء "أنابيب" أكسجين لمساعدة أهالي قريته في المنصورة، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

كتب رامي جمال تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" جاري توفير انابيب اكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكره ولنهاية اللازمة وأهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم أخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".

يذكر أن رامي جمال طرح ألبوم "أنا لوحدي" في 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية، بالإضافة لقناة "نجوم ريكوردز" ‏الرسمية على ‎YouTube، والتي تتولى إنتاج أعمال رامي جمال.