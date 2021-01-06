فتحي عبد الوهاب يسخر من كورونا بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كنت- بهيرة فودة:

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

كانت الصورة الأولى مع الفنان ياسر جلال الذي كان يحمله أثناء إجراء مقابلة تليفزيونية، والثانية مع الفنان أحمد السعدني الذي كان يجلس بعيدا ممسكا بهاتفه ليلتقط صورة سيلفي معه، فيما التقط فتحي الصورة بنفس الطريقة.

علق فتحي عبد الوهاب على الصور: "ما قبل الكورونا vs بعد الكورونا"

يذكر أن فتحي عبد الوهاب يواصل تصوير مشاهده في فيلم "أهل الكهف" عن رواية توفيق الحكيم، رؤية سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين منهم؛ خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، بيومي فؤاد،، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز.