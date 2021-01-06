فيديو| ابنة شيرين عبد الوهاب تغني بالإنجليزية وتبهر الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لمريم ابنة الفنانة شرين عبد الوهاب.

ظهرت مريم في الفيديو وهي تغني إحدى الأغاني باللغة الإنجليزية من داخل غرفة بها صورة لوالدتها.

وعبر الجمهور عن إعجابه بصوت الطفلة الصغيرة، وتوقع البعض نجاحها في مجال الغناء.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا جماهريًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.