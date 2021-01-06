حفل غنائي لـ أم كلثوم على مسرح معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مسرح معهد الموسيقى العربية، ليلة غنائية ساهرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الاحد الموافق 24 يناير، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وهو أول حفل غنائي لـ أم كلثوم في المعهد في 2021، وتبقى عدد محدود من تذاكر

الحفل بعد أيام من طرحها.

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شارك مسرح الموسيقى العربية في عدد من الليالي الغنائية الساهرة لمطربي الزمن الجميل، أبرزهم "العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب"، إضافة إلى الأعمال اللحنية لكبار الملحنين،

منهم الملحن الكبير

وأعاد المعهد جزءًا كبيرًا من أنشطته الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى مسارح دار الأوبرا المصرية، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامة، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.