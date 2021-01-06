في الذكرى الـ5 لوفاته.. ممدوح عبدالعليم فنان أبدع فآسر القلوب

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان الراحل ممدوح عبد العليم مؤشرات البحث العالمية جوجل، بحلول الذكري الخامسة لوفاتة بشكل مفاجئ في الخامس من يناير عام 2016، أثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تمرينات رياضية في نادي الجزيرة.

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يعتبر مسلسل "الجنة العذراء" أولى تجاربه الراحل ممدوح عبدالعليم، عام 1969 مع المخرج الراحل نور الدمرداش، وفي بداية الثمانينيات من القرن العشرين شارك في العديد من المسلسلات، ومنها :"صيام صيام، أصيلة، ليلة القبض على فاطمة، داليا المصرية، الحب في الخريف، الشاهد والمتهم" وغيرها.

ويعد مسلسل الضوء الشارد أشهر أعماله ، والذي جسد خلاله شخصية رفيع العزايزي، وحققت نجاحًا ساحقًا في ذاك الوقت، تميز ممدوح عبدالعليم بتقديم العديد من الاعمال السينمائية لأبرزها فيلم البريء مع أحمد زكي، وكتيبة الإعدام مع الراحلين نور الشريف ومعالي زايد، والمتمرد مع فريد شوقي، وسوبر ماركت مع النجمة نجلاء فتحي.

اعتزال ممدوح عبدالعليم العمل السينمائي

قرر الفنان ممدوح عبدالعليم اعتزال العمل السينمائي عام 2000، وتفرغ للعمل في المسلسلات التليفزيونية، بالأضافة عن تقديمة العديد من المسرحيات:"بداية ونهاية، لا بلاش كده، الأرض بتتكلم عربي، آخر كرم، وعائلتي" وغيره.

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(معلومات) لاتعرفها عن ممدوح عبدالعليم في ذكرى وفاته

منذ مشاركتة في مسلسل المصراوية عام 2009، غاب الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم عن الظهور في الأعمال المختلفة لمدة تصل لـ 5 سنوات، حتى قدم آخر أعماله في مسلسل السيدة الأولى عام 2014 آخر أعمال ممدوح عبدالعليم، بجوار النجمة غادة عبد الرازق.

زوجتة الإعلامية شافكي تحيي ذكرى رحيلة

أحيت الإعلامية شافكي المنيري الذكرى الخامسة لرحيل زوجها الفنان ممدوح عبد العليم، موضحة أنه رغم صعوبة الحياة بدونه، لكن نجحت هي وابنتها في الحفاظ على البيت والأسرة كما كان يرغب دوما.

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أوضحت شافكي في تصريحات إعلامية، أن رحيله كان ابتلاء صعبا، لكن استعانوا بالرضا والصبر لتحمله، خاصة أن الفنان الراحل كان مفعما بالحيوية والبهجة وينزعج إن أصابهم أي حزن أو كدر، قائلة:" أول سنة ونص بعد رحيله كانت الدنيا عبارة عن ستارة ضلمة نزلت قدامنا.. ممدوح رحل في صمت لطيف، رحل وهو في صحة جيدة ومبسوط وسعيد ومحقق نجاح وبيعمل رياضة ولم تستغرق اللحظة الأخيرة سوى ثواني".

أضافت أن هذه السنوات الخمس كانت صعبة للغاية، لكنها كانت بمثابة تحدي لها ولابنتها في التمسك بالحياة السعيدة التي أرادها لهما،

قائلة: "كانوا أصعب 5 سنين علينا كعيلة بس نجحنا في تخطي ده.. بنتي اتخرجت من أكبر جامعات إنجلترا وبتحضر ماجيستير رغم صغر سنها، كان تحدي إنك تفضلي محافظة على البيت والحياة زي ما كان هو عايز، الحمد لله النهاردة بنحتفي بيه بإننا مازلنا كويسين".

بداية الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم

ولد ممدوح عبد العليم في 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وبدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار.

خاض مشوار الفعلي في التمثيل عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم "العذراء والشعر الأبيض".

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حصل ممدوح عبدالعليم على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض" – وعلى الرّغم من كثرة أدواره في السينما إلا أنه لم يحظ بنفس النجومية التي حصل عليها من التلفاز. ويشار إلى أنه كان متزوجًا من المذيعة شافكي المنيري.

وفاة ممدوح عبدالعليم

توفي ممدوح عبد العليم في يوم 5 يناير 2016 بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما.