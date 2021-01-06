بعد 5 أعوام من طرح أغنية كان وكان| محمد حماقي لايف من الأهرامات

ياسر رشاد - القاهرة - أعاد الفنان محمد حماقي تقديم أغنية "كان وكان"، في حفله الغنائي الأخير تحت سفح الأهرامات، والذي تم اذاعته عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الجديدة.

طرح حماقي مقطع "كان وكان" من الحفل عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي ، حصدت أكثر من 50 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

"كان وكان" تتضمن ألبوم "عمره مايغيب"، الذي تم إصداره عام 2015 ، وحصلت على أكثر من 25 مليون مشاهدة، من كلمات: أيمن بهجت قمر، لحان:عمرو مصطفى، توزيع:توما.

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قدم حماقي مقطع آخر من الحفل لأغنية "قدام الناس"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر 170 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

تم إذاعة الحفل عبر حساب tiktokmena_live، لمدة ساعة، ليلة رأس السنة ، افتتح حماقي الحفل بأغنية "قدام الناس" مع عرض راقص، وتلاها مجموعة غنائية مميزة لدى جمهوره ومنها"أجمل يوم، واحدة، أحلى حاجة فيكي، صور، كان وكان، مابلاش، م البداية".

ظهرت الحفلة بصورة حضارية مميزة، حيث قُدمت على خلفية الأهرامات الثلاث وأبو الهول، مما

أضفى للحفل روح تاريخية استثنائية، لظهورها مع أكبر رمز أثري في مصر.

قدم حماقي صور إخراجية لبعض الأغاني التي قدمها أبرزها "أحلى حاجة فيكي، صوّر"، لمخرج الحفل مصطفى عامر، وظهر والد حماقي الذي رحل عام 2015 في صورة خلفه أثناء تأديته لأغنية "صور"، أعطى للأغنية إطار مرئي ملائم لقصتها.

وفي نفس السياق، يستعد حماقي لطرح ألبومه الغنائي الجديد في صيف 2021، بعد أخر ألبوماته "كل يوم من ده" الذي تم طرحه في يناير 2019، وحقق نجاح جماهيري ضخم، ونسبة استماع عالية على مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

يذكر أن حماقي قد طرح مؤخراً أغنية "هو ده حبيبي"، والتي سجلت أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.