الليلة.. حفل رشا يحيى في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا موسيقيًا لعازفة الكمان رشا يحيى، وذلك اليوم الأربعاء 6 يناير على مسرح النهر.

ومن المقرر أن تقدم "رشا" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل المقطوعات الموسيقية الشرقية والغربية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

اقرأ أيضًا// تفاصيل حفل رشا يحيى في ساقية الصاوي



يشار إلى أن رشا يحيى، صوليست الفيولا والأستاذ مساعد بأكاديمية الفنون..

قدمت الكثير من الحفلات بالكثير من دول العالم.

ونالت جوائز وشهادات تقدير من أهمها المركز الأول من لجنة التحكيم فى مسابقة لموسيقى الحجرة في إيطاليا، والجائزة الأولى للرباعي الوتري في المسابقة الدولية لموسيقى الحجرة في مدينة مورثيا بإسبانيا.

شاركت بالعزف مع الكثير من الأوركسترات المحلية والدولية من أهمها: إيست

ويسترن ديفان بألمانيا، أوركسترا قبرص السيمفونى.



يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائيةوالموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.

وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.