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هارب من الشرطة يتوه في غابة تعج بالتماسيح‎!

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 2:42 مساءً

تمساح

ذكر موقع “ناين نيوز“ عن عثور صيادان في غابة شاطئية أقصى شمال أستراليا تعج بالتماسيح على رجل عارٍ تبيّن أنه ملاحق قضائيا، تمكن من الصمود بضعة أيام بين أشجار هذه الغابة متغذيا خصوصا على حيوانات الحلزون.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن كيفن جوينر وكام فاوست كانا يصطادان السمك بعد ظهر الأحد بالقرب من داروين، عاصمة ولاية نورذرن تيريتوري، عندما سمعا نداءات استغاثة من الرجل الذي كان مغطى بالطين وبلسعات البعوض.

وقال كيفن جوينر لـ“ناين نيوز“ الأربعاء، ”لم نفهم ما كان يفعل هناك“.

وكان الرجل مصابا بالجفاف ويحتاج إلى المساعدة، لذلك اصطحبه الصيادان معهما وأعطياه مشروبا وثيابا وأخذاه إلى داروين، على ما روى جوينر.

ولكن بمجرد وصوله إلى المستشفى، أوقفته الشرطة لعدم امتثاله للمراجعة القضائية في قضية سطو مسلح.

وقال الصيادان، إنهما ذهلا لأن الرجل أخبرهما أنه تاه أثناء تجوله في المنطقة.

وأكد المسؤول في شرطة الولاية لين تورنر لوسائل الإعلام، أن الرجل يُحاكم في قضايا عدة. وقال لـ“إن تي نيوز“ إنه ”أصبح قيد التوقيف لكنه لا يزال في مستشفى داروين الملكي، حيث يعالج من محنته التي ألحقها بنفسه“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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