تهديد الاعلامية ليال الاختيار بالقتل… ما علاقة “حزب الله”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّدت الاعلامية ليال الاختيار عبر حسابها على تويتر وكتبت:

بعد حملة التحريض التي أطلقها أشخاص يدَّعون مناصرتهم لحزب الله، وصلتني اليوم رسالة نصية بتهديدي بالقتل.

كل التفاصيل باتت في عهدة الجهات الحكومية المعنية.

لكن يهمني ان أبلغ كل المعنيين ان القمع لم ينتصر يوماً في لبنان ولا في التاريخ وان تصرفكم مؤشر إفلاس إنساني وأخلاقي وفكري وفعلي.