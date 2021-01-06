فن ومشاهير

تهديد الاعلامية ليال الاختيار بالقتل… ما علاقة “حزب الله”؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

ليال الاختيار

غرّدت الاعلامية ليال الاختيار عبر حسابها على تويتر وكتبت:

بعد حملة التحريض التي أطلقها أشخاص يدَّعون مناصرتهم لحزب الله، وصلتني اليوم رسالة نصية بتهديدي بالقتل.
كل التفاصيل باتت في عهدة الجهات الحكومية المعنية.

لكن يهمني ان أبلغ كل المعنيين ان القمع لم ينتصر يوماً في لبنان ولا في التاريخ وان تصرفكم مؤشر إفلاس إنساني وأخلاقي وفكري وفعلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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