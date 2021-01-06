قمر اللبنانية: "أعداء هيفاء وهبي استغلوني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المطربة اللبنانية قمر عن الصعوبات التي واجهتها في حياتها، منذ الصغر، بعدما قُتل والدها وهي بعمر العام.

وقالت "قمر" في مقابلة مع الإعلامي تمام بليق في برنامج "مع تمام" على قناة "الجديد"، إنها عاشت ظروفا بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أنها تكره الفقر ولا تتمنى العودة له مطلقًا.

كما أوضحت الفنانة اللبنانية قمر في حوارها أنها دائما تتعرض للحرب، ولا تعرف أسباب الهجوم عليها.

وقالت "قمر" باكية، إن البعض يعايرها بماضيها الفقير ودخولها الملجأ، مضيفة أن حياتها تحتوي تفاصيل صعبة لا تود التطرق إليها ومنها جهل من هو والدها، وأن هذه الظروف دفعتها للسير في طرق لم تكن تود السير فيها.

وتحدثت "قمر" عن الشبه بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى أنها من معجبيها حتى قبل دخول الوسط الفني، وأنها لم تتحدث مطلقا عن الشبه بينها وبين هيفاء وأن الناس هم من تحدثوا عن هذا الشبه.

وأكدت أن هيفاء لها أعداء استغلوا صغر سن قمر في محاولة لإيذاء هيفاء وهبي، ولكنها علقت قائلة: "ما في حدا بيحرق حدا".



