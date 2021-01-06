كم يبلغ نصيب كيم كارداشيان من "طلاق القرن"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "طلاق وشيك" بين نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، بحسب تأكيدات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الزوجين يجريان حاليا مباحثات حول كيفية تقسيم ثرواتهما، عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي، وهو ما أكده مصدر لموقع "بيج 6" قائلا إن علاقة الزوجين "انتهت"، وتجرى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما بعد عيش حياة منفصلة خلال العام الماضي، حيث أمضى ويست معظم وقته في مزرعته في وايومينغ، والتي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار.

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": يتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ "ضخمة من التسويات" وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما، حيث تشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم، أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على تطبيق "أنستقرام"، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.

"كيم وكاني" التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012، وأعلنت كيم في يونيو/حزيران 2012 أنها مرتبطة بكاني، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهما نورث (7 أعوام)، وابنهما ساينت (5 أعوام)، وابنتهما شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهما سالم (عام ونصف).