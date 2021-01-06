إيمي سالم عن ارتباطها بعمرو دياب: "أنا بنت ناس جدا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية إيمي سالم حقيقة ما تردد عن ارتباطها بالفنان عمرو دياب، والتسبب في انفصاله عن دينا الشربيني.

وأوضحت إيمي سالم أنها لم ترتبط بعمرو دياب، قائلة: "أنا بنت ناس جدا وبنت أصول، ولذلك عندما أرتبط بشخص من المستحيل أن يكون هذا الرجل في علاقة أخرى قبل ارتباطه بي".

وأَضافت، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنها "لا تسعى إلى هدم الصداقات أو البيوت، وعلى العكس ستكون أول شخص يسعى لصلح أصدقائها، وأنها ممتنة للغاية بوضع اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب".

وتابعت: "أنا أحب سياسة عمرو دياب في الحياة، وأن الهضبة عندما تطوله شائعة ما من المستحيل أن يرد، وهذا المبدأ أسعى دائما له، وحياتي الشخصية خط أحمر وأنا الوحيدة حرة فيها".



تقارير صحفية مصرية، كشفت عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

وأكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلافا كبيرا بين "الثنائي"، انفصلا على أثره بشكل تام عن بعضهما، بل طلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق "الفورسيزون" في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع.

وتابعت أن "دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها للظهور في أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى".

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا إنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى في إجازاته.