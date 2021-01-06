شكرا لقرائتكم خبر عن سباحة وغطس.. 5 صور من رحلة براد بيت الأخيرة فى جزيرة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم براد بيت عن حبه للغطس والسباحة مؤخراً أثناء استمتاعه بأجازته فى جزيرة توركس وكايكوس في مدينة بروفيدنسياليس التي تتواجد ضمن نطاق ولاية نيويورك، حيث شوهد بداية الأسبوع وفقاً لما نشره موقع الديلى ميل أثناء استمتاعه برفقة مجموعة من الأصدقاء على متن قارب بالسباحة.



براد بيت على القارب

وأضاف التقرير أن النجم الحائز على جائزة الأوسكار الأخيرة كأفضل ممثل مساعد، حرص على بداية العام الجديد من خلال إجازة يستمتع فيها بأجواء السباحة، والغطس.



براد بيت خلال صوره الأخيرة

من ناحية أخرى سبق وأعلنت تقارير أن المغنى باد بانى البالغ من العمر 26 عاما سيشارك فى فيلم أكشن إلى جانب أهم وأشهر نجوم هوليوود مثل براد بيت ومايكل شانون وآرون تايلور جونسون، والفيلم يحمل اسم "Bullet Train"، والذى يقوم بإخراجه المخرج العالمى ديفيد ليتش الذى قدم عددا من الأعمال السينمائية الناجحة طوال مسيرته الفنية و من أبرزها "Atomic Blonde" و"Deadpool 2" و" Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw".



براد بيت على القارب

من ناحية أخرى سبق وظهر النجم براد بيت فى وقت سابق من العام الماضى، خلال توزيعه طعاماً وخضراوات للأسر محدودة الدخل التى تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط ظروف تفشى فيروس كورونا.



براد بيت فى الرحلة البحرية الأخيرة

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقتها أن براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات، موضحة أن عددا كبيرا ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، لم يدركوا أنهم مع أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.



براد بيت أثناء التقاط صور له من مصورى الباباراتزى

وفى سياق آخر يستعد النجم براد بيت لبطولة فيلم "Bullet Train" والمأخوذ من الرواية اليابانية "ماريا بيتل"، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فصل الخريف، وتدور أحداث العمل حول 5 قتله محترفين يجدون أنفسهم علي متن قطار سريع، ليكون لكل منهم مهمة للتنفيذ.